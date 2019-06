University of People : une opportunité d’obtention d’un Master en Administration des Affaires à coût réduit

(Agence Ecofin) - La quête d’expertises pour les jeunes étudiants africains est désormais une réalité, mais parfois accéder à des formations autres que les cursus offerts dans les pays, peut rapidement devenir onéreux. Il existe aujourd’hui des opportunités pour suivre de bons programmes de formation, sans être contraints de payer d’importants frais d’inscription.

Une de ces solutions est la plateforme University of People.

La plateforme a été mise sur pied par des personnes soucieuses de rendre possible l’accès à des formations universitaires de qualité, pour des personnes ne disposant pas toujours des ressources normalement requises.

Ainsi, un programme de master qui coûterait normalement les 20 000 $ à 30 000 $ en moyenne par an, y est offert à dix fois moins. La plateforme justifie ces frais minimaux par le besoin d’assurer sa maintenance.

University of People, qui est une émanation de New York University, offre une gamme variée de formations et l’une des principales contraintes sera de pouvoir suivre le programme en anglais et de traverser l’épreuve des test d’évaluation.