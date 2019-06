Des bourses du gouvernement indien accessibles à des professionnels africains

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de l’Inde, annonce le début des réceptions de candidatures pour son programme de formation dans le cadre de sa coopération économique et technique.

Les candidats retenus bénéficieront d’une prise en charge quasi-totale de l’ensemble des frais inhérents au programme, comme notamment le voyage pour l’Inde, le logement, les frais académiques de formation et une part importante de la couverture maladie.

Les personnes éligibles sont celles qui résident dans les pays partenaires du programme de coopération avec l’Inde, et la liste regroupe une bonne partie des pays d’Afrique subsaharienne, notamment francophone.

Des restrictions tout de même : il faudra être âgé entre 35 et 45 ans, être un professionnel, que ce soit dans le secteur privé où l’administration publique, avoir de bonnes bases de l’anglais de travail. Il faudra aussi avoir obtenu des diplômes dans le domaine de formation sollicité.

Les personnes qui répondent aux critères de sélection, devront saisir le service diplomatique de l’Inde le plus proche pour débuter la procédure. Pour plus de détails, lire la brochure du programme et consulter la liste des formations disponibles.