Afrique : Bloomberg élargit son programme de formation en journalisme financier au Ghana, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, à la Tanzanie et à la Zambie

(Agence Ecofin) - Bloomberg Media Initiative vient d’ajouter le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie à son programme de formation en journalisme financier. Désormais, les journalistes de ces pays pourront y participer. C’est la première fois que le programme de formation est disponible dans des pays francophones.

« Des rapports financiers fiables et accessibles sont essentiels à une croissance économique durable et à une bonne gouvernance. L'extension de l'Initiative Bloomberg pour les médias en Afrique à cinq nouveaux pays renforcera considérablement notre mission de promouvoir le journalisme financier et la transparence sur le continent », a déclaré Michael Bloomberg (photo), fondateur du groupe américain.

Plus de 100 participants prendront part au premier volet de la formation en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Tanzanie. Ils passeront 19 jours en sessions interactives dirigées par d'éminents professeurs d'universités locales. Leurs compétences seront renforcées sur des notions comme l'analyse des données, des marchés financiers, de la comptabilité, des politiques publiques, de l'économie et du paysage médiatique.

Servan Ahougnon