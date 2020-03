Niger : l’Allemagne va poursuivre son appui à la formation des mécaniciens de l’Armée

(Agence Ecofin) - La République fédérale d’Allemagne va continuer à appuyer la formation des mécaniciens des forces armées nigériennes.

Le protocole d’accord y relatif a été signé récemment entre le ministre de la Défense nationale, Pr Issoufou Katambé, et l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Niger, Hermann Nicolai, pour « la continuation de la formation des mécaniciens pour un an ».

Il est question pour l’Allemagne, à travers cet accord, de poursuivre son appui dans le but de consolider les capacités opérationnelles des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale.

Il faut dire que l’Allemagne soutient depuis plusieurs années l’armée nigérienne, à travers des dotations diverses. En 2018 par exemple, l’armée nigérienne a bénéficié de ce pays d’un appui matériel et d’une formation, d'une valeur de plus de 3,5 milliards FCFA. Et en 2019, cet appui s’est chiffré à environ 984 millions FCFA.

Aussi, ce pays d’Europe soutient le Niger dans plusieurs autres domaines tels que la santé et la lutte contre les migrations, entre autres.