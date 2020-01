Les 25 meilleures universités africaines en termes de formation en informatique en 2020

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie et le Nigeria sont les pays dont les universités offrent les meilleures formations en informatique en Afrique en 2020, selon Times Higher Education. Le fournisseur de données mondiales sur les universités a répertorié 25 universités sur le continent en fonction de la qualité de leur formation en informatique.

Avec 7 universités sur les 25, l’Afrique de Sud est le pays africain dont les universités forment le mieux des informaticiens sur le continent. Ce sont les universités de Stellenbosch, du Cap, de Johannesburg, du KwaZulu-Natal, de Pretoria, de Witwatersrand et l’Université d’Afrique du Sud.

La Tunisie compte 6 universités dans le classement. Il s’agit des universités de Carthage, de La Manouba, de Monastir, de Sfax, de Sousse et l’Université Tunis El Mana.

Au Maroc, les universités Ibn Tofaïl, Mohammed V de Rabat, Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Cadi Ayyad de Marrakech et Hassan II de Casablanca ont été répertoriées. Comme le Maroc, l’Egypte compte également 5 universités dans le classement : celles du Caire, de Mansourah, d’Ains Shams, d’Alexandrie et de Menoufia.

L’Algérie et le Nigeria quant à eux, y sont représentés par une université chacune. Il s’agit respectivement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene et l’université de Covenant à Lagos.

L’analyse a été menée à partir du classement thématique qu’a récemment publié Times Higher Education. 749 universités ont été classées compte tenu de leurs programmes de formation en informatique. Notons que ce classement est basé sur les mêmes indicateurs que celui du classement global des universités.

1- Université du Caire, Egypte

2- Université de Mansoura, Egypte

3- Université Covenant, Nigéria

4- Université de Pretoria, Afrique du Sud

5- Université de Witwatersrand, Afrique du Sud

6- Université d’Ains Shams, Egypte

7- Université d’Alexandrie, Egypte

8- Université du Cap, Afrique du Sud

9- Université de Johannesburg, Afrique du Sud

10- Université du KwaZulu Natal, Afrique du Sud

11- Université de Manouba, Tunisie

12- Université de Manoufia, Egypte

13- Université de Stellenbosch, Afrique du Sud

14- Université de Carthage, Tunisie

15- Université Hassan II de Casablanca, Maroc

16- Université Ibn Tofaïl, Maroc

17- Université de Marrakech Cadi Ayyad, Maroc

18- Université Mohammed V de Rabat, Maroc

19- Université de Monastir, Tunisie

20- Université des Science et Technologies Houari Boumediene, Algérie

21- Université de Sfax, Tunisie

22- Université de Sidi Mohammed Ben Abdellah ; Maroc

23- Université de Sousse, Tunisie

24- Université d’Afrique du Sud, Afrique du Sud

25- Université Tunis El Manar, Tunisie

Vanessa Ngono Atangana