(TALENTEUM) - Zoom sur une entreprise en plein boom qui vient d’être nominée à deux concours pour cette nouvelle année. Après avoir été citée parmi les 100 entreprises africaines où investir en Afrique, la société Talenteum est finaliste au World Summit for Migration and Development organisé par Seedstars et l’IOE. Talenteum, start-up fondée à l’Ile Maurice, membre de la communauté French Tech Maurice ainsi que de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Ile Maurice (CCIFM), a été sélectionnée parmi les solutions les plus innovantes en matière de gestion des Compétences, de Développement économique et de flux Migratoires. En tant que finaliste, la société est invitée en Equateur pour présenter la solution Talenteum au Migration Challenge dirigé par l’IOE (l’Organisation internationale des employeurs) et Seedstars. Entretien avec Nicolas Goldstein, co-fondateur de l’entreprise.



Bonjour Nicolas, pouvez-vous présenter Talenteum et votre pitch pour ce concours ?

Nous sommes la 1ère plateforme de Social Bridging. Talenteum rapproche les parties prenantes de l’écosystème international du travail : les entreprises de l’hémisphères Nord qui subissent la pénurie des ressources humaines à valeur ajoutée, les meilleures compétences africaines, les formations qui améliorent l’employabilité, les Etats qui établissent les politiques migratoires…

Nous avons été sélectionnés parmi les meilleures start-ups d'Afrique et d'Amérique latine qui créent les solutions les plus prometteuses pour accompagner les politiques migratoires des gouvernements, les employeurs, les compétences et tous les acteurs de l'écosystème. La société a été fondé par John Bénatouil et moi-même, deux entrepreneurs basés à l’Ile Maurice depuis plusieurs années.

Talenteum.africa est également sélectionné comme finaliste dans le concours de l'Ocean Indien : OceanIndian.biz soutenu par l’AFD - Agence Française de Développement. Le Concours s’inscrit dans le cadre d'un plan d'actions régional sur la structuration de la filière du numérique, autour de 4 axes :

Favoriser les rencontres entre les acteurs de la filière numérique Créer une communauté d'échanges et d'information autour de la filière numérique Développer le business par la coopération Renforcer les compétences et l'innovation



En quoi consistait ce concours proposé par l’AFD et OceanIndian.biz ?

Le partenariat pour le concours consiste à se rapprocher d’une entreprise d’une autre île de l’Océan Indien afin de renforcer la coopération entre les Iles. Nous avons choisi une entreprise basée à Mayotte, dont le fondateur est Aliakbar Kassamaly qui connait bien notre modèle et notre vision et qui va l’appliquer à Mayotte.



Pouvez-vous nous présenter en détail votre activité ?

Talenteum propose des opportunités professionnelles aux talents africains prêts à travailler à distance avec des entreprises du monde entier. Nos entreprises partenaires cherchent des compétences sur du long terme qui ont du mal à trouver dans leur pays d’origine. Talenteum met ses talents d’Afrique à la disposition des entreprises qui cherchent à enrichir leurs équipes des meilleurs collaborateurs en mode télétravail ou mobilité internationale.



Combien de personnes sont actives sur votre plateforme ?

Nous avons plusieurs centaines de collaborateurs qui mettent leur talent à la disposition de nos clients à temps plein (40 heures par semaines), et qui sont implantés dans une multitude de pays d’Afrique. Ils interviennent dans près de 25 disciplines, allant de l’Informatique à la comptabilité, en passant par le commercial et l’administratif. Nous offrons des formations à travers des partenaires à nos collaborateurs afin de leur offrir l’opportunité d’évoluer dans les secteurs d’activités les plus prisés du marché du travail.



Comment appliquez-vous le travail à distance à vos clients ?

Nous nous distinguons aussi par notre approche du type de collaboration que nous établissons avec nos clients. Nos collaborateurs interviennent à long terme seulement. C’est comme cela qu’ils s’impliquent durablement et adoptent les valeurs de l’entreprise, qu’ils rejoignent malgré la distance qui les sépare. En plus de leur offrir des missions à long terme, nous nous attachons à ne pas faire de dumping sur leur rémunération. Ainsi, nous ne recrutons que les meilleurs, bien rémunérés, qui sont à l’aise pour se projeter à long terme dans l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Nous excluons les donneurs d’ordres qui tentent de payer le moins possible et qui ont une vision de travail temporaire.



Quelle est votre vision ?

Nous grandissons rapidement car les demandes de nos clients sont nombreuses, et se développent plus vite que le nombre de collaborateurs de talents que nous intégrons quotidiennement. Nous souhaitons devenir la plateforme leader du travail à distance et devenir référent dans le domaine en Afrique et à l’international.

https://talenteum.com