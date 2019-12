Tunisie : les diplômés des systèmes d’information, du commerce et de la comptabilité sont les plus recherchés par les recruteurs

(Agence Ecofin) - D’après les résultats de l’étude intitulée « Universités et employabilité en Tunisie », réalisée grâce à la collaboration entre le magazine Le Manager, la fondation Friedrich Naumann et le cabinet de consulting SHK, les diplômés des systèmes d’information, du commerce et de la comptabilité sont les plus recherchés par les entreprises en Tunisie. Ces résultats ont été dévoilés la semaine dernière lors d’une conférence de presse.

L’étude indique que les principales universités fournisseuses des profils de diplômés des systèmes d’information sont l’Ecole d’ingénieurs ESPRIT, l’Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) et l’Ecole nationale des sciences de l'informatique (ENSI).

Les diplômés d’études commerciales, eux, proviennent en majorité de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC), de l’Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises (ISCAE) et de l’Ecole supérieure de commerce de Tunis.

L’IHEC, l’Institut supérieur de gestion de Tunis et l’ISCAE sont par ailleurs les écoles de formation pourvoyeuses de diplômés comptables.

En outre, en plus des aptitudes académiques, les entreprises accordent également de l’importance aux compétences additionnelles. Il en ressort que les aptitudes en langues étrangères, l’aisance pour les chiffres et les mathématiques et le sens des affaires sont les compétences qui manquent le plus aux Tunisiens. Par contre, l’esprit d’équipe, l’aptitude à communiquer et la capacité à résoudre des problèmes les caractérisent.

L’étude a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 100 entreprises.

Vanessa Ngono Atangana