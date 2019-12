Accord entre les universités de Douala et de Kigali pour la formation au Cameroun, des étudiants rwandais en médecine

(Agence Ecofin) - Les responsables des universités de Douala, au Cameroun, et de Kigali, au Rwanda, viennent de signer un accord de coopération permettant de former les étudiants d’origine rwandaise pour un Master en chirurgie laparoscopique au Cameroun. La formation sera organisée au sein de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l’Université de Douala, deuxième institution de formation en médecine du Cameroun.

Cette convention couvre les domaines de formation dans les pathologies digestives gynécologiques, urologiques et pédiatriques. Le cursus de Master prévoit une alternance entre les cours théoriques et des stages pratiques au sein des institutions sanitaires partenaires.

Rappelons que l’accord a été conclu grâce à la collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles qui a mis sur pied ce Master au Cameroun depuis 2016 dans le cadre d’une initiative baptisée Projet de formation sud (PFS). L’objectif est d’appuyer les universités du Cameroun dans le développement d’un cursus spécifique en chirurgie laparoscopique par la formation des chirurgiens en exercice et de ceux qui sont en cycle de spécialisation.

Cette forme de chirurgie qui consiste à pratiquer des opérations sans ouvrir les organes, bien que développée en Occident, est peu pratiquée en Afrique. Hormis les séminaires et ateliers de formation organisés par les partenaires étrangers, les écoles de formation en la matière sont rares.

Vanessa Ngono Atangana