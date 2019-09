Rwanda : le gouvernement engage une politique pour développer l’enseignement des matières scientifiques et techniques

(Agence Ecofin) - Le gouvernement rwandais a engagé une politique qui vise à développer l’enseignement des matières scientifiques et techniques dans les établissements scolaires et universitaires. Selon les autorités, cette mesure favorisera l’innovation et la transformation socioéconomique afin de booster le développement du pays.

Pour plus d’efficacité, l’application de la mesure a été instruite depuis les écoles primaires jusqu’à l’enseignement supérieur. Parallèlement, le gouvernement s’est proposé de soutenir et de subventionner non seulement les programmes d’enseignement mais aussi certains élèves et étudiants désireux de se spécialiser dans le domaine.

Cette volonté gouvernementale est en conformité avec les objectifs de développement global qui vise à faire du Rwanda, un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2020. Cette ambition baptisée « Vision 2020 » met en avant le rôle crucial de la science et de la technologie qui doivent servir de catalyseur à toutes les activités des secteurs public et privé.

Vanessa Ngono Atangana