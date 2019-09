Après le Niger, le Togo se prépare à son tour à intégrer la médecine traditionnelle dans l’enseignement supérieur

(Agence Ecofin) - Le Togo devrait bientôt intégrer la médecine traditionnelle aux curricula d’études médicales dans les universités publiques, selon le Dr Koffi Koudouvo, Maitre de conférences en ethno-botanique et ethno-pharmacologie à l’Université de Lomé, et expert en pharmacologie et médecine traditionnelle à l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS).

La réforme pourrait être effective à partir de cette année académique. De fait, les textes d’application et les curricula de la nouvelle orientation sont déjà disponibles et validés.

Rappelons que dans cette démarche, soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Togo poursuit la même dynamique que d’autres pays africains. On compte notamment le Niger, qui a déjà adopté l’enseignement de la médecine traditionnelle dans le cursus académique.

Du reste, des pays comme le Tchad, le Ghana et le Benin, seraient également en train d’élaborer des stratégies pour rendre applicable la même mesure.