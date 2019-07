La Russie décide d’octroyer 60 bourses aux étudiants béninois

(Agence Ecofin) - Les étudiants du Bénin vont bénéficier de 60 bourses d’études de la part de la Russie. La nouvelle a été révélée par le président de l’Assemblée Nationale du Benin, en marge du forum dédié à la coopération interparlementaire entre la Russie et l’Afrique, tenue à Moscou.

Les bourses seront mises en œuvre tout prochainement par le ministère des Affaires étrangères. Jusqu’ici, le parlementaire n’a pas donné plus d’information sur la nature et les domaines de la bourse. On sait par ailleurs que les grands axes de coopération que les deux pays ont prévus d’intensifier sont les sciences et la sécurité.

D’après le gouvernement russe, 20 000 étudiants africains, en majorité sous contrat privé, étudient dans la Fédération de Russie. Un chiffre qui ne satisfait pas les autorités qui envisagent de densifier leur partenariat avec l’Afrique dans le domaine de l’éducation et de la culture.

Vanessa Ngono Atangana