40 bourses aux journalistes africains pour un séminaire de formation en journalisme d'investigation, en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le programme de journalisme de l'Université du Witwatersrand (Wits University) en Afrique du Sud, organise la Conférence africaine sur le journalisme d'investigation. A cet effet, les partenaires du projet offrent 40 bourses aux journalistes africains pour participer à l’évènement qui aura lieu en Afrique du Sud du 28 au 30 octobre 2019.

La rencontre va consister en une formation professionnelle dans des domaines tels que l'analyse de données avancée et la sécurité. En plus, les participants profiteront de séances pratiques à la lumière de comptes-rendus détaillés d’investigations majeures et de la collaboration avec leurs pairs et les experts.

Seuls les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle exerçant sur le continent avec une expérience confirmée, sont habiletés à postuler.

La bourse prend en compte les frais de voyage à destination de Johannesburg, les frais de transport, l’hébergement, les repas et les frais de conférence. Par contre les frais de transport dans le pays d'origine, les frais de visa et les indemnités journalières sont à la solde du boursier.

Le programme se déroulera exclusivement en anglais. Les candidatures seront closes le 2 août 2019.

Vanessa Ngono Atangana