Côte d’Ivoire : MDE Business School célèbre son partenaire IESE, classé N°1 mondial pour la 5ème année consécutive

(MDE BUSINESS SCHOOL) - Pour la 5e année consécutive, les programmes de formation des cadres (Executive Education) de l'IESE, partenaire de l’École d’affaires ivoirienne pour hauts dirigeants, MDE Business School, ont été classés au premier rang mondial par le Financial Times. C’est un record mondial !

Déjà classée N°1 par le passé, la Business School de Barcelone a conservé son titre de meilleure École d’Affaires ces 5 dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Le classement FT Executive Education 2019 analyse et combine deux types de programmes destinés aux cadres : les programmes personnalisés (de courte durée et sur mesure pour des entreprises spécifiques) et les programmes à inscription libre (ouverts aux cadres de toutes les entreprises). Ainsi, en plus de figurer au premier rang du classement combiné, IESE s'est également classé N°1 pour les programmes personnalisés et sixième pour les programmes ouverts. Par ailleurs, le caractère international de IESE et ses solides alliances avec de grandes écoles de commerce à travers le monde ont également attiré les éloges, car ces aspects offrent de nombreuses possibilités de réseautage à ses Alumni et contribuent à promouvoir un état d’esprit international.

En plus de sa propre croissance organique, IESE contribue fortement au développement d’une quinzaine d’Écoles d’Affaires à travers le monde. Chaque année, plus de 10 000 personnes prennent part aux programmes Executive Education de IESE et de ses Écoles Associées à travers le monde.

En Côte d’Ivoire, IESE participe au développement des capacités managériales des dirigeants du pays à travers plusieurs programmes de standards internationaux co-organisés avec MDE Business School (https://www.mde.ci/), son école « sœur ». En tant qu'École associée à IESE, « MDE Business School partage la joie de IESE à l’occasion de ce classement FT. C’est une inspiration pour nous et une invitation à poursuivre nos efforts pour délivrer des formations de qualités aux entrepreneurs et managers qui nous accordent leur confiance » a souligné M. Martin FRIGOLA, Directeur Général de MDE Business School.

Rappelons-le, MDE propose, à Abidjan, plusieurs programmes de type "Executive Education" dont 4 programmes de longue durée et plus de 50 programmes de courtes durées conçus et dispensés en collaboration avec IESE Business School. Ces programmes (AMP, PMD, PLD, Global-CEO, Séminaires, …) s’inscrivent dans la même vision, partagent la même approche pédagogique que la Business School espagnole et sont co-animés avec des professeurs de ladite école.

Plus récemment, MDE Business School et l’ENAP du Québec ont également mis en place le Public-AMP adressé aux hauts cadres de l’Administration Publique.

A ce jour, plus de 3000 personnes (participants aux séminaires et programmes longs) issues de plus de 1000 entreprises ont déjà bénéficié de ces formations de type Executive Education, et les témoignages sur l’impact transformationnel de ces programmes sont assez récurrents. « L’intérêt que nous accordons à former des dirigeants d’entreprise socialement responsables n’est pas une mode passagère. En plus de transmettre des connaissances et développer les compétences, nous visons la transformation des attitudes individuelles et collectives. Cette orientation holistique héritée de IESE, repose sur la conviction que l’Homme est au cœur de l’organisation en tant que promoteur et bénéficiaire des politiques mises en œuvre » a poursuivi M. FRIGOLA.

Ce classement conforte la position de IESE comme leader mondial de la formation "Executive Education" et constitue une véritable fierté pour tous ses Alumni et une inspiration pour ses Écoles associées. Tout en mettant en évidence la capacité d'IESE Business School à fournir de nouvelles compétences, à enrichir l’expérience d’apprentissage et à satisfaire les besoins des participants à ses programmes et de ses entreprises partenaires.

En outre, ce classement du Financial Times souligne la qualité exceptionnelle du corps professoral et l’attention soutenue accordée aux participants (auditeurs aux programmes) même après la période de formation. « Nous sommes extrêmement fiers de réaliser cet événement historique, car il témoigne de la confiance que nous accordent nos Alumni (anciens "étudiants"), les participants à nos programmes et nos entreprises partenaires », a déclaré, pour sa part, Mireia Rius, Associate Dean pour les programmes Executive Education.

Ajoutant que « cela témoigne aussi de la longue expérience que possède IESE en terme de programmes de formation de haut niveau, exceptionnellement personnalisés et axés sur les besoins de développement personnel et professionnel des dirigeants, des entrepreneurs et des entreprises d’aujourd’hui. Cela reflète le leadership éclairé des professeurs de IESE en matière de recherche ».

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de nouveaux niveaux de développement et d’impacter tous leurs entourages.

Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 15 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20).

www.mde.ci

www.facebook.com/MDE Business School