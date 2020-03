L'Algérie et le Soudan souhaitent relancer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle

(Agence Ecofin) - La ministre algérien en charge de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha et l’ambassadeur de la République du Soudan près d’Alger, El Obeid Mohamed El Obeid, ont lors d'une récente cérémonie mentionné l'importance d’une coopération dans les domaines de la formation et l'enseignement professionnels. La question sera au menu de la prochaine commission mixte gouvernementale entre les deux pays.

Il sera notamment question de définir la manière de gérer les échanges de programmes et de documentations techniques et pédagogiques, et une stratégie qui permettra de recycler des formateurs et des responsables d’établissements de formation professionnelle au Soudan. L'Algérie et le Soudan présentent deux profils identiques en termes de chaîne de valeur économique.

Le gouvernement soudanais considère les formations professionnelles comme la pierre angulaire du développement des ressources humaines ainsi qu'une clé pour résoudre les problèmes socio-économiques tels que le chômage des jeunes et des groupes socialement vulnérables. Le système de formation professionnelle au Soudan, cependant, fait face à un certain nombre de défis, y compris l'amélioration des compétences des formateurs.

Les statistiques les plus récentes sur les qualifications dans ce pays de près de 43 millions d'habitants évaluent à 86% de la population, les personnes pas suffisamment formées pour accéder au marché du travail.