L’AFD accorde un appui financier de 18,7 millions € pour le développement de Centres d’excellence en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement (AFD) a accordé un appui financier d’un montant de 18,7 millions d’euros (environ 12,3 milliards FCFA) à la Côte d’Ivoire, dans le cadre du financement du projet de Centres d’excellence d’Afrique (CEA).

La signature de cet accord de prêt a eu lieu, mardi 10 mars 2020, entre le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly et l’ambassadeur de France près la Côte d’Ivoire, Gilles Huberson.

Cette aide financière est destinée à financer le développement de Centres d’excellence en Côte d’Ivoire, à travers les projets de changement climatique, biodiversité et agriculture durable, développement de la formation en statistique et économie quantitative, valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, mines et environnement.

Dans sa phase pratique, la réalisation du projet CEA permettra de stimuler les capacités de formation et de recherche des centres régionaux d’excellence, susceptibles d’attirer les meilleurs étudiants, de développer la qualité de leurs formations, notamment aux niveaux Master et Doctorat et d’articuler leurs activités de recherches autour des enjeux de développement nationaux et régionaux.

Ce projet sera destiné aux étudiants de 3 universités publiques de Côte d’Ivoire : l’Université Félix Houphouët-Boigny, l’Ecole nationale supérieure de Statistique et d’Economie appliquée (ENSEA) d’Abidjan, ainsi que l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro.

André Chadrak