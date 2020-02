L'initiative Africa4Future lance un programme de formation et d’accompagnement des start-up africaines

(Agence Ecofin) - Africa4Future, une initiative conjointe de l’accélérateur aérospatial d’Airbus, BizLab, et du programme Make It in Africa de la GIZ, lance un appel à candidatures pour un programme de formation et d’accompagnement des start-up africaines.

Le programme concerne les start-up créatrices de valeur dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures capables de tirer parti des technologies de télédétection. Cela comprend notamment l’autonomisation, la blockchain, l’intelligence artificielle, l’analyse de données, les composites de matériaux et la fabrication.

Par ailleurs, les entreprises doivent être enregistrées en Afrique avec au moins un citoyen de n'importe quel pays d'Afrique dans l’équipe de direction. Elles devront également avoir au moins un an de fonctionnement.

Le programme prévu pour une durée de trois mois comprendra des séances virtuelles avec des experts de l’industrie et des ateliers en présentiel, dont l’un en Afrique et l’autre en Europe. Les frais de voyage, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pour une personne par start-up sélectionnée.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 mars 2020. Le programme démarre le 13 avril.

Vanessa Ngono Atangana