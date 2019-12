Le Rwanda abritera un centre de formation de lutte contre la corruption

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Rwanda vient de signer un accord qui prévoit la création d’un centre de formation pour la lutte contre la corruption, destiné aux Africains et autres pays du monde. L’accord a été signé avec l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en tant que partenaire technique et l'Etat du Qatar, comme partenaire financier.

Les activités de formation seront proposées principalement dans les domaines du renforcement des capacités en matière de lutte contre la corruption, la formation de formateurs, la transparence, les institutions responsables et inclusives, le droit international et le développement durable.

Ces différents domaines qui feront l’objet de modules séparés accueilleront environ 1000 personnes chaque année dont le profil n’a pas encore été révélé. La date précise du démarrage des cours n'est elle aussi pas encore fixée, mais il est attendu qu’un premier groupe démarre les formations d'ici 2020.

Cette initiative vise à fournir un cadre coopératif pour développer et mettre en œuvre des activités de formation anti-corruption. Elle fait partie des efforts mondiaux en cours pour renforcer les capacités de lutte contre la corruption.

D’après les autorités rwandaises, le pays a été choisi en raison de son engagement dans la lutte contre la corruption. Le Rwanda est le 48e pays le moins corrompu sur 150 pays, selon l'indice de perception de la corruption 2018 rapporté par Transparency International. Au niveau continental, il est classé quatrième pays le moins corrompu derrière les Seychelles, le Botswana et le Cap-Vert.

Vanessa Ngono Atangana