Le Commonwealth lance 4 sessions de formation en ligne sur le leadership pour les ressortissants de ses pays membres

À l’occasion de son 100e anniversaire en 2049, l’organisation du Commonwealth a lancé le programme Commonwealth100 qui a pour objectif de former en leadership les jeunes ressortissants et résidents de ses pays membres dont 18 en Afrique. Entre septembre 2019 et avril 2020, le programme a prévu 4 sessions de formation en ligne et gratuites.

La première session qui a débuté le 6 septembre va s’achever le 25 octobre 2019. Les trois autres, dont les candidatures sont encore ouvertes, se dérouleront respectivement du 1er novembre au 27 décembre 2019 ; du 3 janvier au 21 février 2020 et du 6 mars au 24 avril 2020.

Le programme est ouvert à tous les jeunes de plus de 18 ans en début de carrière ou étudiants des pays du Commonwealth. Par ailleurs, les personnes qui vivent, travaillent ou étudient dans l’un de ces pays sont également éligibles.

L’enjeu de la formation est de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences pratiques qui seront nécessaires dans le domaine professionnel et civil. De plus, chaque participant au Commonwealth100 reçoit le badge de leadership Open Source qui peut être mentionné comme compétence dans le curriculum vitae et les profils professionnels en ligne.

Commonwealth100 est un programme de leadership de Common Purpose, une organisation caritative britannique qui gère des programmes de développement du leadership dans le monde entier. Son objectif est de doter la prochaine génération de compétences en leadership du 21e siècle.

Vanessa Ngono Atangana