Afrique australe : une plateforme de formation en ligne pour les entrepreneurs bientôt opérationnelle

(Agence Ecofin) - Une plateforme de formation en ligne destinée aux entrepreneurs sera ouverte le 13 septembre 2019. Dénommée TechTribe Accelerator (TTA), la plateforme veut offrir des sessions d'incubation en ligne à des milliers de chefs d’entreprise. La première admission concerne les ressortissants du Botswana, du Malawi, de la Namibie, d’Afrique du Sud, de la Tanzanie et de la Zambie, avant de s’étendre à d’autres pays.

L’objectif de cette plateforme est de résoudre le principal problème des entrepreneurs africains qui, selon les responsables du projet, est le manque de formation. Au Cameroun par exemple, une étude de l’Institut national de la statistique (INS), publiée en 2018, sur l'état des lieux des entreprises, révèle que 51% des entreprises ont des promoteurs ayant au plus le CEP/CEPE/FLSC et 20% sont sans diplôme.

Trois principaux rôles sont assignés au TTA. Il s’agit de former les entrepreneurs, les mettre en relation et leur favoriser l’accès au financement. La plateforme est destinée aux entreprises à impact basé sur la technologie et la propriété intellectuelle. Pour cette première vague, 100 entrepreneurs seront sélectionnés parmi les postulants. Le début de la formation est prévu pour janvier 2020 et durera 7 mois.

L'initiative est financée par le Programme d’appui à l'innovation en Afrique australe. Elle a également bénéficié de la collaboration du NEPAD, d’Impact Amplifier et du Sommet de l'innovation en Afrique du Sud.

Vanessa Ngono Atangana