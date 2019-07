Guinée : le régulateur forme 30 journalistes à la couverture des élections

(Agence Ecofin) - En Guinée, la Haute autorité de la communication (HAC) et la fondation Open society initiative for West Africa (OSIWA) ont lancé, avant-hier, un atelier de formation pour 30 journalistes. Le régulateur a organisé cette formation pour préparer les professionnels de la presse aux futures échéances électorales de 2019 et 2020.

L’atelier a pour thème : « Comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique des élections de 2019-2020 ». Il a pour objectif d’initier un échange avec la presse concernant les réformes électorales intervenues depuis 2017 pour permettre aux médias de couvrir plus efficacement les scrutins.

« Cet atelier qui fait suite à celui organisé en mars dernier à Conakry entre dans le cycle de formations que la HAC met en place dans le but de renforcer les capacités de médias guinéens et d’amener nos médias à jouer un rôle constructif dans ces processus électoraux », a expliqué Martine Condé (photo), présidente de la HAC.

Pour les autorités, les journalistes doivent jouer pleinement leur partition pour assurer une couverture efficace des élections et par ricochet empêcher les rumeurs et les infox.

Servan Ahougnon