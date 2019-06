CANAL+ International lance Canal+ University pour la formation des acteurs de l’audiovisuel africain

(CANAL + ) - Canal+ International lance Canal+ University pour dispenser des formations professionnelles aux acteurs de l’audiovisuel en Afrique. Cette initiative vise à encourager les transferts de compétences sur le continent africain dans le secteur des médias. Journalistes, réalisateurs, monteurs et autres membres des équipes de production de Canal+ International se déplaceront sur le continent africain pour des sessions pratiques. Les formateurs professionnels travaillent sur les émissions phares de Canal+ en Afrique, telles que Bonjour Santé, Réussite ou Talents d’Afrique.

Encouragé par le grand succès rencontré par l’Afrique au Féminin à Abidjan (Côte d’Ivoire) et les formations aux métiers du cinéma et de la télévision qui se sont tenues à Bamako (Mali) et Cotonou (Bénin) en début d’année 2019, Canal+ International souhaite aller plus loin et faire de Canal+ University un centre de formation itinérant dans les villes africaines.

Afin de lancer officiellement Canal+ University, Libreville (Gabon) et Brazzaville (Congo) ont été sélectionnées pour recevoir les premiers ateliers en juin prochain. Joëlle Edédéghé Ndong et Charles Mbuya, deux des journalistes vedettes de Canal+ en Afrique, les ont animés. Joëlle Edédéghé Ndong, journaliste-reporter gabonaise présentatrice de l’émission Bonjour Santé, a délivré du 5 au 8 juin, une formation sur les techniques d’écriture et les techniques de présentation à 20 gabonais lors des Sambas Professionnels à Libreville. Charles Mbuya, journaliste sportif de Canal+, présentateur de Talents d’Afrique, était quant à lui à Brazzaville du 3 au 8 juin pour préparer 15 journalistes du service de la production des programmes sportifs de Télé Congo à commenter un évènement sportif, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

L’objectif à terme de Canal+ University est de pouvoir former des journalistes, producteurs, réalisateurs africains qui puissent offrir des programmes, sous différents formats, qui s’exportent hors du continent. Canal+ International souhaite participer à la structuration du secteur. Les 35 participants de ces deux premières sessions de Canal+ University recevront chacun une attestation certifiant leur montée en compétences. « Nous sommes engagés auprès des acteurs locaux du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique. Canal+ International est un partenaire des talents africains, et nous mettons tout en œuvre pour leur offrir le plus d’opportunités possibles », déclare Grace Loubassou, Responsable Relations Institutionnelles Afrique de Canal+International, qui pilote le projet.

Canal+ en Afrique a déjà dispensé plus de 15 000 heures de formation ces deux dernières années sur le continent grâce à des partenariats avec des sociétés de production et des chaînes de télévision nationales. Une initiative qui sera répliquée dans plusieurs autres pays du continent.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...).