Le CAMES et les universités virtuelles du Sénégal et de la Côte d’Ivoire en partenariat pour la recherche et l’innovation

(Agence Ecofin) - Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a signé le 5 mai 2020 à Abidjan, un accord-cadre de partenariat tripartite avec les universités virtuelles du Sénégal (UVS) et de la Côte d’Ivoire (UVCI) pour la promotion de la recherche et l’innovation.

L’accord met l’accent sur l’accompagnement du développement des universités numériques dans l’espace CAMES et l’accompagnement numérique de la réforme Licence, Master et doctorat (LMD) au sein des institutions d’enseignement supérieur et de recherche (IESR).

Il vise également à mettre à disposition des experts pour l’analyse des dispositifs et l’accompagnement des stratégies numériques, l’utilisation des espaces numériques ouverts (ENO) du Sénégal comme centres numériques décentralisés aux concours d’agrégation.

Le partenariat entre le CAMES, l’UVS et l’UVCI entend par ailleurs appuyer les IESR dans l’accréditation des formations à distance (FOAD) dans le cadre du programme de reconnaissance et d’équivalence des diplômes, la réalisation de supports de formation (FOAD/MOOC), et la formation à distance aux acteurs engagés dans le programme du CAMES.

Lyse Davina Nguili