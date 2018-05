2iE a 50 ans!

(2iE) - En marge du 9ème atelier régional des Centres d’Excellence d’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque Mondiale, le Directeur Général de l’Institut International d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE) a lancé l’année du cinquantenaire de 2iE.

En effet en 1968, de par la volonté de 14 Etats africains réunis au sein de l’OCAM, naissaient l’EIER (Ecole des Ingénieurs de l’Equipement Rural) et l’ETSHER (Ecole des Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural) afin de doter les nouvelles structures gouvernementales issues des indépendances, de cadres formés sur leur propre continent.

En 2002, les 2 écoles fusionnèrent et formèrent le groupe EIER-ETSHER pour faire face aux nombreux défis de l’Afrique que sont entre autres la démographie dont les chiffres explosent, l’urbanisation galopante, une croissance économique sans précédent.

Enfin en 2006, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Assainissement (2iE) remplaça le Groupe EIER-ETSHER, après une réforme institutionnelle en profondeur en vue de répondre à un besoin de formation encore plus important et dans des spécialités diverses, avec pour engagement fondateur celui de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, pour répondre aux nouveaux besoins des économies africaines.

De 1968 à 2018, l’institution a donc traversé les âges et connu plusieurs réformes qui lui ont permis de s’adapter aux besoins du marché de l’emploi ainsi qu’aux objectifs de développement de la recherche.

1968 – 2018 ! 50 années d’existence - 50 années de défis relevés - 50 années de succès - 50 années d’un 2iE toujours plus performant, plus innovant, plus mature, plus stable, plus expert dans ses domaines de compétence à savoir : Eau & Assainissement, Environnement et développement durable, Énergie & Electricité, Génie civil et Mines, Management et l’Entrepreneuriat - 50 années au service de l’Afrique !

1968 – 2018, 2iE c’est :

16 Etats africains réunis dans le collège des Etats, le collège du secteur privé, le collège des partenaires académiques et scientifiques, le collège des partenaires institutionnels et financiers ;

une offre de formations en présentiel conforme aux accords de Bologne (BMD/LMD), des formations professionnelles en ligne et des formations continues, toutes adaptées aux besoins du marché de l’emploi ;

le label de centre d’excellence du NEPAD, de l’UEMOA, de la CEDEAO et de la Banque Mondiale ;

des diplômes accrédités par le CAMES et dans l’espace européen (CTI et EUR-ACE, CGE) ;

la certification ISO 9001 version 2015 ;

plus de 8100 diplômés dont plus de 95 % travaillent en Afrique ;

24 % de filles diplômées ;

un campus sur 2 sites : Ouagadougou (6 ha) et Kamboinsé (100 ha) ;

des infrastructures pédagogiques et scientifiques ;

des infrastructures d’hébergement pour plus de 2000 étudiants ;

30 nationalités différentes parmi les étudiants et le personnel ;

un pôle de recherche développé : une vingtaine de projets de recherche dont 12 réalisés et 5 en cours depuis 2011 ; 35 articles scientifiques de rang A par an ; 29 thèses soutenues depuis 2013 ; 30 doctorants inscrits dont 66% d’étudiants régionaux ; 3 laboratoires de recherche et formation de pointe ;

plus d’une centaine de partenariats scientifiques, académiques en Afrique, en Europe, aux USA ;

un lieu de rencontres et de conférences internationales.

Voilà autant d’acquis, pour ne citer que cela, qui légitiment l’existence de l’institution et son rôle incontournable dans la formation de la future élite africaine.

Aussi, pour marquer l’évènement 2iE fera une halte afin de dresser le bilan des 50 années passées pour en tirer les enseignements qui lui permettront de mieux se projeter dans l’avenir.

De nombreuses activités sont programmées à cet effet et se dérouleront jusqu’en décembre 2018. Ces activités auront pour but de :