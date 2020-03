Le gouvernement polonais propose des bourses d’études aux étudiants africains dans le domaine des sciences

(Agence Ecofin) - Le gouvernement polonais a annoncé le lancement de son programme de bourses Ignacy Lukasiewicz destiné à des étudiants en année de Maîtrise de certains pays africains. Le programme de l’année académique 2020-2021 concerne le domaine des sciences.

Les conditions d’éligibilité à cette bourse sont les suivantes : avoir un diplôme de premier cycle au plus tôt en 2017, ne pas être inscrit au second cycle au moment de la candidature, ne pas résider en Pologne. Les pays concernés par cette bourse sont les suivants : le Sénégal, l’Ouganda, l’Angola, le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Le programme va durer un an et portera sur les sciences de l’ingénieur et sciences techniques, les sciences agricoles, et les sciences naturelles. La formation ne couvre que les frais de scolarité et d’allocation mensuelle.

Ce programme vise à soutenir la croissance socio-économique des pays en développement, en améliorant le niveau éducatif et les qualifications professionnelles des citoyens. Les candidatures sont soumises en ligne jusqu’au 16 mars 2020 à 15 heures, heure locale de Varsovie, la capitale polonaise.

Plus d’informations : https://nawa.gov.pl/

Lyse Davina Nguili