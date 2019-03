Burkina Faso : CFI et la société de production Acacia films recherchent des scénaristes africains pour lancer une série locale en 2019

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le Français CFI et la société de production locale Acacia Films, vont lancer une série télévisée tournée dans le pays. Dans le cadre de ce projet dont la production débutera fin 2019, les deux partenaires ont lancé un appel à candidatures pour trouver 6 auteurs ou scénaristes africains.

L’appel à candidatures concerne les femmes et les hommes auteurs ou scénaristes d’Afrique subsaharienne de moins de 45 ans. Les profils recherchés ne sont pas forcément ceux de professionnels du métier. Les deux partenaires expliquent que l’objectif de l’appel d’offres est de trouver des talents dans le domaine de l’écriture et de les former.

La formation commencera par un séminaire sur les méthodes et techniques d’écriture de séries TV thriller. Les candidats retenus seront ensuite formés sur la mise en forme scénaristique, avant que leur travail sur le projet ne débute.

L’appel à candidatures reste ouvert jusqu’au 23 mars prochain. Pour postuler, il suffit de suivre ce lien : https://www.cfi.fr/fr/actualites/appel-projet-thrillers-et-talents-atelier-decriture-dune-serie-tv-dans-le-genre-thriller.

Servan Ahougnon