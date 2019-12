Guinée Conakry : l’Organisation internationale pour la migration propose des formations aux acteurs des médias et de la société civile

(Agence Ecofin) - L’Organisation internationale pour la migration (OIM-Guinée) a signé un mémorandum d’entente avec l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia pour l’ouverture d’un certificat sur la migration et les objectifs du développement durable. Cette initiative vise à intéresser et spécialiser les acteurs des médias et de la société civile sur la problématique de la migration en Guinée.

Le programme qui sera matérialisé par l’ISIC est valable pour une durée de 6 mois. Il se déroulera en deux phases. La première consistera à des enseignements théoriques notamment sur les modules de la coopération et les politiques migratoires, l’évolution des mouvements migratoires en Afrique, la gestion des migrations, la communication pour le développement et la sensibilité et méthodologie de recherche.

La deuxième phase elle, sera pratique. Elle comprend un stage professionnel résultant des projets d’études à l’issue de la formation. Ce stage avec une prise en charge pendant trois mois sera offert aux meilleurs étudiants à travers une sélection finale.

Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs des médias et de la société civile entrepris par l’OIM à travers ses différents projets afin de stimuler leur intérêt pour la migration et les objectifs de développement durable.

Par ailleurs, les modalités de sélection des bénéficiaires au nombre de 25 pour cette première session de formation n’ont pas été communiquées. Cependant, le programme va s’étendre à d’autres institutions de formation du pays.

Vanessa Ngono Atangana