La BAD et Entreprenarium lancent des master class pour 200 femmes entrepreneures en Côte d’Ivoire

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Dans le cadre de son Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique (dite « AFAWA » par acronyme anglais), et en partenariat avec Entreprenarium, la Banque africaine de développement lance aujourd’hui des sessions de formation pour 200 femmes entrepreneures en Côte d’Ivoire. Des master class en gestion d’entreprise et planification financière seront conduites toute la semaine par Entreprenarium dans les locaux de la Banque, au profit de 100 femmes entrepreneures. Une deuxième semaine de master class est prévue en mars 2019 à Abidjan, pour former un total de 200 femmes en Côte d’Ivoire.

Cette activité concrétise une initiative pilote à l’échelle panafricaine entre la Banque et Entreprenarium qui vise à soutenir 1 000 femmes entrepreneures dans cinq pays africains. Au cours des prochains mois, des sessions de formation seront conduites non seulement en Côte d’Ivoire (à Abidjan), mais aussi au Gabon (Libreville) au Kenya (Nairobi), en Afrique du Sud (Johannesburg) et en Tunisie (Tunis).

Selon un rapport du cabinet d’audit KPMG de 2014, 15 % de femmes seulement sont cheffes d’entreprise en Côte d’Ivoire, dont 36 % dans l’agriculture, 34 % dans le commerce et 14 % dans l’élevage. Les femmes entrepreneures ivoiriennes font face à de nombreux défis, notamment en termes d’accès au financement et à la formation.

Lors de l’ouverture de la formation à Abidjan, Basil Jones, coordonnateur des programmes et politiques de genre à la Banque, s’est réjoui « d’accueillir des entrepreneures qui témoignent d’ambition et d’idées pour transformer l’économie du pays », déclarant : « Nous espérons que cette initiative permettra de les accompagner dans la réalisation et l’expansion de leurs projets d’entreprise, afin qu’elles puissent pleinement jouer leur rôle pour créer une croissance inclusive et durable en Côte d’Ivoire. » Et d’ajouter : « Au-delà des individus, nous souhaitons avoir un véritable impact sur l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique. En ce sens, nous avons pour ambition de construire plus de partenariats avec des organisations comme Entreprenarium, qui apportent leur expertise et leurs ressources et partagent notre volonté de soutenir les femmes entrepreneures du continent. »

En Côte d’Ivoire, la Banque et Entreprenarium ont travaillé avec l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie pour organiser l’appel à candidatures. Les projets d’entreprise les plus prometteurs bénéficieront d’un financement sous forme de prêt octroyé par les banques commerciales partenaires.

À propos d’AFAWA

L’Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, dite AFAWA par acronyme anglais (pour Affirmative Finance Action for Women in Africa), a été lancée en mai 2016, lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Lusaka, en Zambie. Il s’agit d’une initiative panafricaine qui a pour objectifs de combler le déficit de financement dont souffrent les femmes en Afrique et de libérer leur capacité à entreprendre. AFAWA adopte une approche holistique reposant sur trois piliers : renforcer l’accès au financement pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes ; renforcer les capacités des femmes entrepreneures et des institutions financières ; et mobiliser et soutenir les gouvernements africains afin qu’ils adoptent les réformes juridiques, politiques et réglementaires nécessaires pour développer l’entrepreneuriat féminin.

À propos d’Entreprenarium

Entreprenarium est la première fondation panafricaine qui investit du capital philanthropique dans la formation et le financement des femmes et des jeunes entrepreneurs. Entreprenarium conçoit et exécute des programmes dont le but est de doter les entrepreneurs africains des compétences, connaissances et ressources nécessaires pour réussir dans la création et le développement de leurs petites et moyennes entreprises. Depuis 2014, plus de 2 000 entrepreneurs ont ainsi été formés et un capital initial de 2,1 millions de dollars a été investi dans l’assistance technique et le financement de 52 projets. Une attention particulière est accordée aux femmes entrepreneures, notamment à travers des programmes dédiés.