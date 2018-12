Côte d’Ivoire : le Français Simplon ouvre la première école de codage informatique dans le pays

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire sous l’égide de Simplon, une entreprise française de fabriques numériques et inclusives, a ouvert sa première école de code informatique. Cette initiative du gouvernement ivoirien va former les jeunes ivoiriens au métier du digital et de l'intelligence artificielle.

Cette spécialité numérique basée à l’Université Felix Houphouët-Boigny, offrira à 24 jeunes ivoiriens, une formation de développeurs web et applications mobiles pendant sept mois. Selon le directeur général de Simplon, François Durollet, son ambition est de préparer l'Afrique au futur.

« On discute très souvent avec Microsoft, avec Capgemini, avec Facebook... Ils préfèrent finalement voir des codeurs bien formés en Afrique, qui travaillent en Afrique, plutôt que d’attirer en France, par exemple, des codeurs qui viennent de pays africains où ils auraient été formés. Beaucoup d’apprenants sont destinés à créer leurs propres boîtes en fait, ou à rejoindre des start-up ou des petites boîtes existantes.», a-t-il indiqué.

Précisons que cette première promotion de codeurs informatiques est composée à 41% de femmes.

Flore Kacou