Le programme de développement de jeunes professionnels ouvre les candidatures pour sa formation en ligne

(Agence Ecofin) - Le programme de développement de jeunes professionnels (PPJP), une organisation à but non lucratif dont le but est de responsabiliser les jeunes leaders entreprenants d’Afrique, ouvre les candidatures pour son programme de formation professionnelle en ligne destiné aux jeunes africains.

Pour cette troisième session, six domaines de formation dont la technologie, la cybersécurité, le leadership, la communication, le bénévolat et l’entrepreneuriat ont été retenus. Ces formations sont accessibles aux Africains âgés entre 18 et 35 ans. Ceux-ci doivent s’assurer de disposer d’une bonne connexion internet et de maîtriser l’anglais parlé et écrit.

Le programme offre 8 semaines de formation en ligne, de réseautage et 4 semaines de service communautaire. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 25 novembre 2019.

L’objectif de cette formation est de préparer les jeunes africains à devenir des leaders pour le développement du continent. Le programme qui a été lancé il y a un an, produira des professionnels en leur donnant des compétences et des capacités humaines pour transformer leur communauté.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana