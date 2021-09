Niger : 377 écoles fermées en raison de l’insécurité, plus de 22 000 enfants touchés

(Agence Ecofin) - En période de guerre, le secteur de l’éducation est l’un des plus touchés. En mai 2020, les Nations unies ont désigné le 9 septembre comme la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. L’UNICEF en a profité pour tirer la sonnette d’alarme.

Au Niger, le nombre d'écoles contraintes de fermer en raison de l'insécurité dans les zones touchées par le conflit est passé de 312 à 377, affectant plus de 22 000 enfants au cours des derniers mois. C’est ce qu’indique un communiqué de l’UNICEF publié le jeudi 9 septembre, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques.

D’après le communiqué, les menaces sur la sécurité des écoles sont particulièrement aiguës dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Diffa. L'accès aux écoles est restreint, ce qui entrave les efforts visant à soutenir les enfants touchés par la violence armée.

« Les attaques contre les écoles, les élèves et les enseignants constituent un déni du droit des enfants à l'éducation, et menacent leur avenir. Sans accès à l'éducation, une génération d'enfants vivant dans le conflit grandira sans les compétences pour contribuer à l'économie, exacerbant la situation déjà désespérée de millions d'enfants et de leurs familles », a déclaré Stefano Savi, représentant de l'UNICEF au Niger.

Sur place, l’agence de l’ONU vient en aide aux enfants victimes de conflits et à leurs familles, souvent en partenariat avec le gouvernement nigérien. Elle a aidé à répondre aux crises de déplacement en permettant l'accès à l'éducation dans les régions de Diffa, Maradi, Tillabéri et Tahoua. En 2020, plus de 176 000 enfants ont été soutenus pour la continuité de l’éducation dans ces régions.

Depuis janvier 2021, 60 000 enfants supplémentaires, dont 23 000 filles affectées par la crise humanitaire, ont accédé à une éducation formelle ou non formelle, et ont reçu du matériel d'apprentissage individuel avec le soutien de l'UNICEF.

« L'école doit offrir un espace sûr où les enfants peuvent être protégés des menaces et des crises. C'est aussi une étape essentielle pour briser le cycle de la crise, et réduire la probabilité de futurs conflits », a expliqué M. Savi.

Les dangers directs de la non-scolarisation des enfants sont nombreux, le principal étant le recrutement de ces enfants par des groupes extrémistes violents. En outre, ils sont plus exposés aux maladies, aux travaux forcés, à l’exploitation sexuelle, aux abus, au mariage précoce, à la famine et à la pauvreté.

D’après un rapport publié par l’UNICEF en août 2019, la recrudescence des attaques délibérées contre les élèves, les enseignants et les écoles en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale observée depuis 2017 a triplé le nombre d’écoles fermées dans la zone, poussant plus de 1,9 million d’enfants à abandonner l’école. Les pays les plus concernés sont le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. A ces chiffres viennent s’ajouter les fermetures d’écoles du fait de la covid-19, qui ont contribué à aggraver la situation.

Isaac K. Kassouwi