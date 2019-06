Le gouvernement sud-africain, associé à une entité de l'UNESCO, propose des bourses d’études doctorales pour étudiants scientifiques africains

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sud-africain via sa Fondation nationale pour la Recherche et le Ministère des Sciences et Technologies a de nouveau signé un partenariat avec l’Académie des Sciences du monde (TWAS), une organisation partenaire de l’UNESCO, pour offrir des bourses d’études doctorales aux étudiants scientifiques des pays en développement dont plusieurs situés en Afrique.

La bourse en pension complète a une durée de trois ans. Elle concerne les secteurs des sciences agronomiques, médicales et de l’ingénierie. Elle s’adresse aux étudiants âgés de 35 ans au plus et titulaire d’un Master dans les domaines concernés. Les candidats devront avoir une bonne connaissance de l’anglais, justifiée par les examens de l’IELTS (6.5) ou du TOEFL (575). Les candidats devront également disposer d’un projet de recherche. La date limite de dépôt de dossiers est fixée au 31 juillet 2019.

La formation se déroulera dans 26 institutions sud-africaines partenaires du programme parmi lesquelles l’Université de technologie de la péninsule du Cap, l’Université du Cap et l’Université du KwaZulu-Natal.

Les candidats retenus bénéficieront d’une indemnité mensuelle standard destinée à couvrir les frais de subsistance, tels que l’hébergement, l’alimentation et l’assurance maladie.

La Fondation nationale sud-africaine pour la Recherche se dit disposée à répondre aux différentes préoccupations des personnes intéressées, sur les modalités de participation.

Plus d’informations ici

Vanessa Ngono Atangana