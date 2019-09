Le programme canadien de facilitation des mobilités est élargi au Sénégal et au Maroc

(Agence Ecofin) - Le gouvernement canadien a annoncé que le Sénégal et le Maroc bénéficieront à compter de ce 9 septembre 2019, de la stratégie Student Direct Stream (SDS). Lancée en 2018, la SDS est un programme de facilitation de délivrance de permis d’études qui offre un traitement plus rapide et plus simple des visas aux étudiants étrangers.

D’abord restreint à l’Inde puis au pays du Proche et du Moyen-Orient, le programme s’ouvre pour la première fois à l’Afrique. Le choix du Maroc et du Sénégal soutient la stratégie d'immigration francophone du gouvernement canadien qui vise à encourager davantage de jeunes francophones à choisir d'étudier au Canada.

Cette volonté de séduction d’étudiants africains arrive dans un contexte où ceux-ci sont les plus susceptibles de se voir refuser un permis d’études dans le pays d’Amérique du Nord.

Selon les données publiées par le Ministère responsable des services d’immigration, entre janvier et mai 2019, trois étudiants africains sur quatre ont vu leurs demandes de permis d’études refusées. Les pays comme le Nigeria et l’Algérie ont enregistré un taux de refus respectif de 81 et 86 % pour un taux continental de 75%.

Vanessa Ngono Atangana