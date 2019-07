Les formations en Afrique doivent accorder plus d’intérêt aux compétences générales, selon Zaheer Hamid de l’Honoris United Universities

(Agence Ecofin) - Dans une interview accordée à How We Made It In Africa, un site d’information économique panafricain, le Professeur Zaheer Hamid, Directeur académique chez MANCOSA, partenaire de l’institut supérieur privé panafricain Honoris United Universities, a déclaré que les compétences générales, telles que les aptitudes de communication, le travail d’équipe et la capacité à collaborer, doivent être plus présentes dans les formations en Afrique compte tenu des changements du marché de l’emploi à venir.

« Les employeurs d’Afrique et du monde entier demandent de plus en plus aux établissements d’enseignement supérieur de se concentrer davantage sur la préparation des diplômés au monde du travail. Il est de plus en plus critiqué que les établissements d’enseignement forment des diplômés dépourvus de compétences de communication, de travail d’équipe et de capacité à collaborer » a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le Professeur Zaheer Hamid a ajouté que les compétences en matière d’agilité, de résolution de problèmes et de pensée critique seront probablement les plus importantes au cours des prochaines décennies.

En effet, la révolution technologique actuelle va amorcer la chute de la demande des emplois de base (main d’œuvre) et va favoriser un autre type d’emplois destinés à renforcer et à accompagner l’intelligence artificielle, les machines et les robots. Les travailleurs recherchés devront donc être polyvalents avec un niveau d'éducation et de formation supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui.

Vanessa Ngono Atangana