L’Université polytechnique Mohammed VI offre 15 bourses de formation aux femmes entrepreneures d’Afrique

(Agence Ecofin) - L’Université polytechnique Mohammed VI, à travers sa branche P-Curiosity Lab en partenariat avec le Forum des femmes africaines pour l’innovation et l’entrepreneuriat (AWIEF) propose 15 bourses de formation aux femmes africaines entrepreneures passionnées et engagées dans le domaine de la technologie numérique grâce au programme de promotion des start-up LeadTech 2020.

Lead Tech est un programme de formation et de mentoring de 6 mois intensif, dédié aux start-up dirigées par des femmes.

Pour postuler, il faut : avoir entre 18 et 50 ans, être citoyenne d’un pays africain, avoir une offre innovante qui intègre la technologie numérique, posséder une start-up qui résout un problème réel, avoir un prototype du produit et une équipe dynamique.

Le programme a pour but de nourrir et fournir un environnement favorable aux femmes entrepreneures pour développer leurs entreprises et devenir indépendantes. Les candidatures se font en ligne jusqu’au 24 avril 2020.

Lyse Davina Nguili