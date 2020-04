Covid-19 : Huawei s’engage aux côtés des étudiants tunisiens

(HUAWEI) - Huawei poursuit son engagement auprès de la Tunisie pour faire face à la propagation du Covid-19. À la suite à l’arrêt des cours dans le pays à cause de la pandémie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Tunisien a annoncé, ce lundi 6 avril, une nouvelle collaboration avec Huawei dans le lancement d’une plateforme d’enseignement à distance afin d’assurer la continuité des programmes.

Huawei installera des équipements de télétravail et des systèmes de vidéoconférence pour assurer les cours à distance. Jusqu’à 70.000 étudiants boursiers devraient bénéficier de ces mesures. « La contribution de Huawei au programme de l’enseignement à distance en Tunisie est une nécessité et le manque d’équipements technologiques pourrait constituer un obstacle à la réussite de ce projet avant-gardiste. C’est pourquoi nous comptons énormément sur le géant chinois pour la réussite de ce projet. » a déclaré M. Slim Choura, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Philippe Wang (photo), Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, a réitéré la disposition de Huawei à faire partie intégrante de la réussite du programme E-Learning en Tunisie. Pour lui, « Tous les étudiants tunisiens devront avoir les mêmes chances pour accéder au savoir. Dans cette perspective, nous travaillons activement avec nos partenaires pour fournir des moyens technologiques aux étudiants de classe sociale moyenne, notamment des tablettes qui seront acquises à des prix négociés. Au premier rang du programme de responsabilité sociale de Huawei, figure l’accès au savoir et à la technologie ».

« Notre groupe s’appuie sur un écosystème de plusieurs fournisseurs et partenaires technologiques. Nous avons échangé avec toutes les parties concernées dans le but de répondre au plus vite à l’appel du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Et ce en ce qui concerne la fourniture des tablettes dédiées aux étudiants qui ont des difficultés financières. » a-t-il ajouté.

En 2018, Huawei avait déjà signé le « Mémorandum of Understanding » avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son programme Seeds for the future, lancé il y a 5 ans dans le pays a permis de « développer des savoirs faires en faveur des jeunes talents tunisiens ».

M. Ben Fekih, manager du programme rappelle qu’il a permis « durant les mois de juillet, août et septembre 2019, de former plus que 440 étudiants en TIC venus de 40 pays ». Il a invité les jeunes talents tunisiens à les rejoindre lors de la session du 12 juillet 2020.

Concernant le programme ICT Academy de Huawei, cette année « nous avons pensé à créer une plateforme en ligne. Celle-ci est ouverte à tous les étudiants afin d’assurer des formations à distance certifiées par Huawei » a expliqué Mme Huda Mezghani responsable de formation TIC de Huawei.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. Le portefeuille de produits, solutions et services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant d'autonomiser les gens, d'enrichir la vie à la maison et d'inspirer l'innovation dans les organisations de toutes formes et de toutes tailles. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous employons plus de 194 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.