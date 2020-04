L'AUF lance un appel à candidatures aux professionnels de la santé pour une Maîtrise d’études avancées (MAS)

(Agence Ecofin) - L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec la Swiss School Public Health Plus (SSPH+) et Promotion santé suisse (PSS), lance un appel d’inscription en Maîtrise d’études avancées (MAS) aux professionnels du domaine de la santé qui souhaitent devenir experts en management de santé publique, à l’Institut de santé globale de l’Université de Genève.

Le programme s’étend sur une période de 3 ans. La formation se fera à distance et en présentiel, car les étudiants sont tenus d’être à Genève pour 5 semaines de cours. Ils seront formés dans 7 modules dont : épidémiologie, politique et gestion en santé publique et santé internationale.

Pour postuler il faut : justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, être titulaire d’une licence, d’une maîtrise ou tout autre diplôme équivalent. Les candidatures des infirmières et sages-femmes sont recevables si celles-ci justifient d’un diplôme y afférent.

La bourse est ouverte aux pays africains membres de l’AUF.

Le programme vise à former des experts capables de faire face aux défis sanitaires mondiaux actuels (maladies, pandémies, épidémies). Les candidatures se font en ligne jusqu’au 15 juin 2020.

Plus d’informations

Lyse Davina Nguili