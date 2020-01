Selon Huawei, l’Algérie a besoin de plus de 150 000 talents dans le secteur TIC à l’horizon 2025

(Agence Ecofin) - Au cours d’un entretien accordé à la presse algérienne, Alexandre Tian (photo), le directeur des relations publiques et de la communication de la filiale locale du groupe technologique chinois Huawei Télécommunication, a déclaré que le pays aura besoin de plus de 150 000 talents dans le secteur TIC à l’horizon 2025.

Ces talents constitueront le socle du développement numérique vers lequel tend l’Algérie à travers sa stratégie nationale qui inclut divers points, notamment le gouvernement électronique, le développement des contenus et services, la sécurité.

Pour permettre à l’Algérie d’acquérir cette ressource humaine qualifiée qui contribuera à l’atteinte de ses objectifs de développement, Alexandre Tian a affirmé que Huawei Télécommunication Algérie s’est engagée avec deux ministères ; celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, pour la création d’académies d’excellence.

« A travers ces conventions, Huawei aidera les étudiants et les jeunes Algériens à jeter un pont entre les études théoriques et la carrière professionnelle, ce qui accroîtra la compétitivité de l’emploi […] nous comptons prendre en charge 1500 étudiants des universités algériennes, chaque année », a affirmé le porte-parole de Huawei Télécommunication Algérie.

Pour 2020, Huawei annonce davantage de soutien aux étudiants et aux jeunes algériens dans la formation et l’entrepreneuriat technologique. Six nouveaux établissements universitaires dans les wilayas de l’intérieur, comme Sétif, Batna, Sidi Bel Abbès et Saïda, seront intégrés aux divers programmes de développement de compétences.

