YALI ouvre les candidatures pour son premier programme 2020 des leaders émergents d’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Young African Leaders Initiative (YALI), un projet financé par le gouvernement américain dont l’objectif est de former les futurs leaders du continent, ouvre les candidatures pour son premier programme 2020 des jeunes leaders émergents d’Afrique de l’Ouest, notamment du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Gambie.

Le programme dont les candidatures seront closes le 19 janvier 2020, se déroulera en ligne et en présentiel. La formation en ligne débutera le 11 février tandis que celle en présentiel sera lancée le 10 mars 2020 à Accra, au Ghana. Sont éligibles, les jeunes de 18 à 35 ans justifiant d’une bonne maîtrise de l’anglais.

YALI propose trois modules de formation adaptés à chaque fois à une cible précise. Le premier qui porte sur l’entrepreneuriat concerne les entrepreneurs émergents ou en herbe et les leaders au sein des sociétés privées. Le deuxième module axé sur la gestion de la société civile, s’adresse à ceux qui aspirent à s'engager civiquement par le biais d'organisations non gouvernementales, d'organisations communautaires ou du volontariat. Le troisième module portant sur les politiques et la gestion publique est adapté à ceux qui travaillent ou aspirent à travailler dans le gouvernement et dans les organisations régionales.

Les candidats retenus bénéficieront d’une prise en charge des frais de visa, de voyage aller-retour du pays de résidence du candidat pour le Ghana et les frais de transport interne. Ces avantages concernent uniquement les participants non ghanéens.

Vanessa Ngono Atangana