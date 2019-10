Le Parlement égyptien adopte l’enseignement d’une écriture d’Afrique de l’Ouest dans une université du pays

(Agence Ecofin) - Le N’ko, une écriture pour la transcription des langues malinké d’Afrique de l’Ouest, sera désormais enseigné à l’Université Al-Azhar du Caire en Egypte. La décision vient d’être adoptée par le Parlement égyptien, d’après une publication de l’universitaire égyptienne Eman Shafey, professeure de N’ko à l’Université du Caire.

Pour les autorités égyptiennes, cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre l’Egypte et l’Afrique subsaharienne à travers l’enseignement des grandes langues africaines écrites. La mise en œuvre de cette décision prévoit la création d’un département de N’ko et civilisation ouest-africaine à la Faculté des langues africaines et de la traduction de l’université.

L’écriture qui jusqu’ici est restée mal connue des peuples d’Afrique de l’Ouest, gagne peu à peu de terrain sur la terre des hiéroglyphes. En effet, avant l’Université Al-Azhar, l’Université du Caire avait déjà, depuis 2002, entamé l’enseignement du N’ko. Désormais, l’écriture malinké sera enseignée dans deux universités étatiques du pays.

Vanessa Ngono Atangana