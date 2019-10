La plateforme de crowdfunding GlobalGiving propose une formation en ligne sur les méthodes de levée de fonds

(Agence Ecofin) - GlobalGiving Accelerator, une communauté mondiale de crowdfunding reliant les organisations, les entreprises et les donateurs, ouvre jusqu’au 18 octobre 2019, les candidatures pour un programme de formation en ligne d’une semaine sur les méthodes de levée de fonds.

Le programme concerne spécialement les entrepreneurs et responsables des organisations à but non lucratif de tous les domaines. Les thématiques qui y seront développées sont en rapport avec le financement participatif 101; la configuration d’une cartographie d’un réseau de donateurs potentiels et les contacts par courrier électronique.

La formation virtuelle sera suivie d’une campagne pratique. Cette deuxième phase de l’apprentissage permettra aux participants de collecter des fonds auprès des différents donateurs. C’est à la fin de la phase pratique que les apprenants obtiendront un diplôme et un poste permanent de collecte de fonds sur la plateforme GlobalGiving.

L’objectif de ce programme est d’équiper les organisations pour les aider à financer leur projet. En Afrique particulièrement, les besoins de financement participatif sont énormes compte tenu de la faiblesse des financements bancaires.

Pour l’heure, la place de l’Afrique est encore marginale dans le marché du crowdfunding. Les spécialistes pensent qu’une bonne éducation sur la question en plus des possibilités qu’offre Internet pourrait faire décoller le continent.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana