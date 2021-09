Le CAMES lance une formation sur l’assurance qualité dans les établissements d’enseignement supérieur

(Agence Ecofin) - En Afrique, l’assurance qualité est perçue comme un moyen de développer l’enseignement supérieur. Pour aider les établissements du secteur à maîtriser cette composante, le CAMES et des partenaires allemands proposent une formation adaptée au continent.

Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) et l’Université de Potsdam, en Allemagne, ont lancé un appel à candidatures pour un cours sur l’assurance qualité (AQ) dans les établissements d’enseignement supérieur en Afrique. Le cours financé par l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et la Conférence des recteurs allemands (HRK) est proposé dans le cadre du programme « Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) ».

Il est ouvert aux responsables qualité actuels ou désignés, et cadres supérieurs responsables de l’AQ dans les établissements d’enseignement supérieur. Les candidats doivent avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle, être titulaires d’au moins une licence, et disposer d’excellentes connaissances de la langue française.

Ils doivent en outre être basés dans l’un des pays membres du CAMES : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo.

La formation qui débutera en février 2022 comprend trois volets de formation à distance et présentielle regroupés en cinq modules à savoir : conception de systèmes efficaces de gestion de la qualité, outils et procédures dédiés à l’assurance qualité, assurance qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, gestion de l’information, et gestion de la qualité et ses liens avec l’enseignement supérieur.

Cette formation associe les thématiques de leadership et de management. Elle vise à renforcer les capacités nationales en assurance qualité.

En Afrique francophone, l’assurance qualité joue un rôle clé dans l’harmonisation de l’enseignement supérieur, notamment pour faciliter la comparaison des niveaux de compétence et des diplômes, favoriser la reconnaissance des acquis, encourager la mobilité des étudiants et des universitaires entre les différents pays, ainsi que la collaboration régionale en matière d’offres de formation et de systèmes éducatifs transfrontaliers.

Les partenaires du projet couvriront les frais de déplacement national et international, l’hébergement, la restauration, une assurance et les supports de formation.

Les candidatures doivent être envoyées en ligne au plus tard le 17 septembre 2021.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana