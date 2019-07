L’ONU s’allie au milliardaire nigérian Tony Elumelu pour former et assister de jeunes entrepreneurs originaires des pays sahéliens

(Agence Ecofin) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation Tony Elumelu (Tony Elumelu Foundation) viennent de lancer pour l’année 2019, un programme de formation et d’assistance des jeunes entrepreneurs africains. Dénommé TEF-UNDP Sahel Youth Entrepreneurship, il a pour objectif d'autonomiser 100 000 entrepreneurs africains du Sahel sur dix ans.

Sept pays africains sont éligibles au programme : le Nigeria (nord), le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. En plus d’être résidants de l’un de ces pays, les candidats doivent avoir une entreprise de moins de 3 ans. Le programme prend également en compte les entreprises potentielles au stade de l'idée.

Les entrepreneurs ont jusqu’au 5 août 2019 pour postuler. Ceux des 5500 qui seront sélectionnés, vont bénéficier d’une formation de 12 semaines et à des opportunités d’échanges professionnel. Après l’étape de formation, seuls 2000 rejoindront la phase finale du programme et recevront un financement non remboursable pour booster leurs activités.

Le programme est actuellement à sa cinquième année et a déjà touché plus de 7500 entrepreneurs dans les pays africains. Ce qui pourrait dans les années avenir apporter une solution au problème du faible niveau de formation des entrepreneurs et aspirants entrepreneurs du continent. Au Cameroun, par exemple, un rapport de l’Institut national de la Statistique de 2016 révélait que 50,7% des entrepreneurs ont au plus un diplôme de l’enseignement primaire et 24,1% sont titulaires du brevet d’étude de premier cycle.

Une situation qui selon le rapport n’est pas sans conséquence sur la performance des entreprises dans le pays. Ce qui permet de relever l’importance de la formation professionnelle pour les entrepreneurs africains.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana