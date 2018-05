L’Egypte et les Emirats Arabes Unis s’unissent pour l’éducation intelligente et l’innovation technologique

(Agence Ecofin) - La République d’Egypte, représentée par l’Agence de développement de l’industrie des technologies de l’information (ITIDA), et les Emirats Arabes Unis représentés par la Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU), ont décidé de développer un système pour améliorer l'éducation intelligente et l'innovation technologique. Le 6 mai 2018, un protocole d’accord a été signé à cet effet par Maha Rashad, la présidente directrice générale de l’ITIDA et Mansoor Al Awar, le président du HBMSU, en présence de Yasser ElKady, le ministre de la Communication et de la Technologie de l'Information.

L'accord qui court sur trois années, vise à assurer la qualité de l'éducation et de l'apprentissage intelligents, y compris le développement d'un «cadre de qualité» pour les fournisseurs d'éducation, les programmes universitaires et la recherche scientifique utilisant les technologies de l'information. Il vise également à établir un centre d'accréditation arabe pour l'éducation et l'apprentissage intelligents. L'accord sur la création du centre, devrait être conclu au cours des trois premiers mois, à compter de la date de signature du protocole d'accord.

Le protocole d’accord implique aussi la coopération dans la mise en place de centres d'évaluation et de test pour les programmes académiques et la facilitation de leur mise en œuvre entre la HBMSU et les universités égyptiennes, en commençant par l'ingénierie logicielle et l'excellence institutionnelle. La collaboration intègre aussi le développement de contenus électroniques intelligents à travers la création d'un centre de développement de contenu électronique intelligent pour soutenir les besoins académiques et professionnels et l'éducation communautaire et continue.