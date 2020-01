Le gouvernement américain ouvre un programme de bourses professionnelles pour les acteurs du secteur économique notamment en Algérie et en Egypte

(Agence Ecofin) - Le gouvernement américain a ouvert, le 2 janvier, un programme de bourses de formation professionnelle destiné aux acteurs du secteur économique notamment les entrepreneurs et innovateurs sociaux, les propriétaires et gestionnaires de PME, ainsi que les personnes travaillant dans des incubateurs, accélérateurs, organismes gouvernementaux et organisations de la société civile en rapport avec la formation des jeunes.

Le programme concerne les ressortissants de l’Algérie, de l’Egypte et du Liban, âgés entre 25 et 38 ans. Ceux-ci doivent parler couramment l'anglais et avoir au moins deux années d'expérience professionnelle. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 9 février 2020.

Les boursiers seront reçus dans des familles d’accueil avant d’être placés dans des organisations à but non lucratif, des entreprises du secteur privé et des bureaux gouvernementaux pour une expérience professionnelle personnalisée. Pour une bonne préparation et le suivi des boursiers, des échanges virtuels et activités de formation en ligne seront organisés avant et après le programme aux Etats-Unis.

Le programme axé sur les thématiques du développement commercial et d’entrepreneuriat social vise l’autonomisation économique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en général. Notons qu’une première vague concernant les ressortissants tunisiens et marocains a été lancée un peu plus tôt.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana