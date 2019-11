Le programme de leadership scientifique en Afrique de l’Université de Pretoria lance une formation pour les enseignants du supérieur et les chercheurs

(Agence Ecofin) - Le programme de leadership scientifique en Afrique, une initiative de l’Université de Pretoria, en partenariat avec Global Young Academy, a ouvert les candidatures pour sa formation destinée aux enseignants du supérieur et aux chercheurs en Afrique exerçant dans les domaines des sciences fondamentales et appliquées, de l'ingénierie, des sciences sociales, des arts et des sciences humaines.

La formation débutera par un programme initial de 5 jours à Pretoria en Afrique du Sud. Puis, suivront des séances de mentorat à distance qui vont déboucher sur une deuxième formation en présentiel en Afrique du Sud.

Le processus d’apprentissage impliquera une approche qui alterne théorie et pratique. Après la première session en effet, les participants passeront à la phase pratique en élaborant un projet en rapport avec la formation et les ODD.

Les thématiques abordées seront en relation avec le leadership, le développement en équipe, l'engagement, la collaboration et la communication. L’objectif du programme est de préparer une nouvelle génération de scientifiques pour aider les structures de formation à mettre l’accent sur le leadership individuel, nécessaire dans le développement des compétences au même titre que les infrastructures et la formation technique.

Les coûts engagés pendant l'atelier (formation, déplacement, repas et hébergement) seront couverts par le programme. Les dépenses pour l’obtention de visa sont à la charge des participants.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 20 décembre 2019.

Vanessa Ngono Atangana