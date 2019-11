L’Institut africain des médias et l’ESJ Lille s’accordent pour lancer une formation professionnelle en médias et management en 2021

(Agence Ecofin) - L’Institut africain des médias basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire et l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille en France ont signé le 5 novembre 2019, une convention fixant les bases pour l’ouverture d’une formation professionnelle en médias et management, dès janvier 2021.

Sous forme de cycle de licence de trois ans, la formation se déroulera en partie en présentiel à Abidjan en Côte d’Ivoire, et à distance via la plateforme de formation à distance de l’école lilloise. Au terme du cycle de licence, les diplômés pourront poursuivre les études en Master, soit par un programme à distance soit au sein de l’ESJ Lille.

Les appels à candidatures ouverts aux jeunes ivoiriens et africains seront lancés dès le premier trimestre 2020.

L’objectif de cette initiative est de permettre aux étudiants de découvrir les métiers du management et de la communication. Elle fait partie d’un plus grand projet sur l’éducation entre la France et la Côte d’Ivoire qui promeut la mise en réseau des formations entre les deux pays, ce à travers le transfert de compétences entre les établissements, la mobilité des étudiants et enseignants, l’adéquation formation emploi dans les filières porteuses pour l’économie ivoirienne.

Cette initiative rejoint l’ambition de l’institut africain des médias, qui est d’apporter des formations aux professionnelles des médias.

Vanessa Ngono Atangana