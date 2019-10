Ethiopie-Djibouti : un accord sur la reconnaissance des diplômes pour faciliter l'accès aux universités et centres de formation

(Agence Ecofin) - Les républiques d’Ethiopie et de Djibouti viennent de convenir du lancement d'un nouveau partenariat consistant à la mise en place des systèmes d'homologation et de reconnaissance des diplômes d'enseignement secondaire pour faciliter l'accès des étudiants aux universités et centres de formation professionnelle des deux pays.

Pour arriver à la concrétisation de ce partenariat, les deux parties ont approuvé la création d'une commission conjointe d'experts pour l'élaboration des programmes de formation communs et adaptés aux systèmes éducatifs djiboutien et éthiopien.

Selon le ministère djiboutien de l'Education nationale et de la Formation professionnelle qui a fait l’annonce, le partenariat poursuit un objectif plus large qui est celui de renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation professionnelle entre les deux pays.

Par ailleurs, dans le cadre de cette même coopération, l'Ethiopie prévoit d'ouvrir, tout prochainement à Djibouti, une école pour ses ressortissants. Rappelons que les ressortissants éthiopiens de Djibouti représentent l'une des plus fortes communautés étrangères du pays.

Cet accord, en plus de renforcer les systèmes éducatifs, a également pour objectif d’intensifier la coopération entre les deux pays. Laquelle coopération est déjà bien avancée dans les secteurs de l’économie à travers la construction de plusieurs infrastructures routière, ferroviaire et électrique qui relient Djibouti et l’Ethiopie.

Vanessa Ngono Atangana