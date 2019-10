Côte d’Ivoire : l’INP-HB et Sanlam Pan Africa signent un accord de coopération en vue de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

(Agence Ecofin) - L’INP-HB (Institut National Polytechnique Houphouët Boigny) de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire et le groupe d'assurance panafricain, Sanlam Pan Africa, ont signé, le vendredi 04 octobre 2019, un accord-cadre de coopération au bénéfice des élèves dudit Institut.

Ce partenariat stratégique permettra aux deux institutions de développer et approfondir leur coopération pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

En effet, cet accord envisage la réalisation de plusieurs actions communes, dont l’offre d’un certain nombre de stages aux élèves de l’International Data Science Institute (IDSI), de l’Ecole Supérieure d’Industrie (ESI) et de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAE) de l’INP-HB, la mise à disposition d’équipements pédagogiques ainsi que des soutiens multiformes aux étudiants.

Dans le souci de contribuer au renforcement des capacités de l’International Data Science Institute de l’INP-HB et de participer au développement des compétences des étudiants, l’assureur a offert un chèque d’une valeur de 50 millions FCFA (environ 83 500 $) à l’IDSI.

