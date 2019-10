ITD-ClickOnSite s’engage dans la transformation digitale et le développement des compétences en Afrique

(ITD) - En représentant plus de 5 % du PIB local, l’économie numérique est devenue un levier de croissance majeur pour bons nombres de pays africains. Le continent est d’ailleurs considéré comme le marché des télécommunications ayant la plus rapide progression au monde. Néanmoins, la fracture numérique y reste encore très palpable. Les autorités africaines l’ont bien compris : il est nécessaire d’accélérer la transformation numérique ! De nouvelles perspectives business s’ouvrent alors aux opérateurs de réseaux mobiles, towercos et leur écosystème. Mais, au-delà de la dimension technologique, les compétences humaines doivent aussi être développées. A l’occasion de sa présence au TowerXchange Meetup Africa 2019, organisé du 8 au 9 octobre à Johannesburg, ITD, éditeur du logiciel de gestion d’infrastructures télécoms ClickOnSite, réaffirme son engagement en faveur de cette transformation digitale et démontre comment il opère quotidiennement un transfert de compétences auprès des équipes africaines.

L’hypercroissance des infrastructures télécoms exige de nouvelles méthodes de travail

A l’heure où l’on estime qu’au moins 27 440 nouveaux sites télécoms seront construits en Afrique Subsaharienne*, il devient urgent pour les opérateurs de réseaux mobiles réinventer leur process de travail. Car, à date, les ressources utilisées sont :

soit trop chronophages : la méthode ancestrale du tableur Excel est dépassée dès lors que le parc de sites devient trop volumineux.

soit trop onéreuse : la plupart des systèmes ERP et CRM sont coûteux et non adaptés aux problématiques des télécoms.

En marge, les équipes ITD se sont appuyées sur leur connaissance pointue du marché africain et leur expérience terrain, pour développer ClickOnSite. Un outil abordable et facile d’utilisation, qui vise à collecter la data en temps réel, pour optimiser le déploiement et la gestion des infrastructures télécoms.

“ ClickOnSite a été déployé pour la première fois au Cameroun en 2005. Depuis, des milliers d’utilisateurs nous font confiance et l’Afrique est devenue notre marché n°1 ! Nous sommes conscients de l’ampleur du besoin sur ce territoire, et c’est pourquoi nous avons développé ClickOnSite sur la base de la méthodologie low-code. Ainsi, notre offre peut être mise en service sous 2 à 3 mois avec un faible coût de customisation ”, commente Jérôme Perret, CEO d’ITD.

La technologie n’est rien sans l’humain !

Vouloir se digitaliser une chose, mais maîtriser cet environnement en est une autre. Voilà pourquoi les équipes d’ITD se sont engagées à réaliser un transfert de compétences auprès des équipes locales.

Leur but ? Les rendre autonomes et leur permettre d’évangéliser la transformation numérique à travers le territoire. “ Pour rester à l’écoute des problématiques locales, nous avons ouverts deux bureaux sur le continent : à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Johannesburg (Afrique du Sud). Un engagement de proximité que nous tenons à assurer chaque jour, aussi bien pour accompagner nos clients, que pour former de nouveaux experts sur place. A terme, nous prévoyons de mettre en place un centre de formation à destination des professionnels des télécoms et recrutons régulièrement de nouveaux collaborateurs africains ”, ajoute Jérôme Perret.

* Source : TowerXchange Growth issue 27

A propos d’IT-Development (ITD) :

Créé en 2010, ITD développe et commercialise des outils innovants à destination des opérateurs de réseaux mobiles et tower compagnies. Des solutions pensées par et pour les experts du secteur ! Avec son offre ClickOnSite, ITD réduit les coûts et garantit une gestion efficace des sites et tours télécoms : du déploiement, au cycle de vie des équipements en passant par les opérations à grande échelle. Finis les feuilles de calcul et les logiciels surdimensionnés, grâce à ClickOnSite, tous les collaborateurs, du bureau au terrain, travaillerons sur une base de données unifiée, mise à jour en temps réel, et accessible depuis PC, tablette ou smartphone. Plus de 12 000 utilisateurs quotidiens font déjà confiance à ClickOnSite dans plus de 20 pays. Parmi eux de grands noms tels qu'Orange, Tele2, Free Mobile, Orascom Telecom, Ericsson, ... mais aussi de petites entreprises. L’objectif d’ITD : être le premier fournisseur de logiciels pour la gestion des sites et infrastructures télécoms en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est. Situées en France, en Slovaquie, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud et au Vietnam, les équipes ITD sont exclusivement composées d'experts en télécommunications et industrie des tours télécoms. Elles s’appuient sur les solides connaissances de ses fondateurs (plus de 50 ans d'expérience dans le secteur) pour fabriquer des logiciels intelligents et faciles à utiliser. #MakeTheEverydayBetter ! Plus d’informations sur : http://fr.it-development.com