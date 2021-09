Congo : le gouvernement révise les programmes d’enseignement scolaires vieux de 20 ans

(Agence Ecofin) - En 2019, la République du Congo a entamé un processus de révision des programmes scolaires dans le primaire et le secondaire. Cette démarche entreprise suite au constat de nombreuses insuffisances, entrera en vigueur dès la rentrée, avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation dans le pays.

Le ministère congolais de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation (Meppsa), a annoncé la révision des programmes d’enseignement dans le primaire et le premier cycle secondaire, notamment dans les classes de CP1, CP2, 6e et 5e. Cette révision concerne entre autres les disciplines telles que le français, les mathématiques et les sciences.

Depuis près de deux décennies, les élèves congolais sont formés au primaire et au secondaire avec les mêmes programmes. Plusieurs études ont noté des insuffisances, à l’instar de la surcharge des contenus, de la redondance des notions à plusieurs niveaux, avec les mêmes objectifs généraux et spécifiques.

« Les constats et les plaintes concernant la qualité de l’éducation sont devenus récurrents, et nous voulons au moins changer ce tableau sombre », a indiqué le ministre congolais de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou (photo).

Les nouveaux programmes, dont le processus de mise en œuvre a débuté depuis octobre 2019, devraient entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2021-2022. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration du système éducatif (Praased).

Issu de l’Accord de financement entre le gouvernement de la République du Congo et l’Association internationale de développement (IDA), le Praased a pour objectif de créer un système d’enseignement général performant capable de soutenir l’amélioration de la qualité de l’éducation, de favoriser l’utilisation efficiente des ressources humaines, et de créer un système de gestion efficace du secteur.

Selon le coordinateur du Praased, Calixte Kolyardo, ces nouveaux programmes devraient améliorer la qualité de l’éducation, avec des supports pédagogiques rénovés pour la promotion d’un meilleur apprentissage.

Une seconde phase du processus de révision devrait débuter dans les prochains mois. Elle prévoit l'extension de la réforme à d'autres classes, à l'instar du CE1, CE2, CM1 et CM2 pour le cycle primaire et de la 4e et 3e pour le cycle secondaire.

Vanessa Ngono Atangana